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Hande Yener: 36 bedenim taş gibiyim

Cesur sahne kıyafetiyle dikkat çeken Hande Yener, sahneye çıkmadan önce gece 2'ye kadar spor yaptığını söyledi.

Haber Merkezi | 25.03.2019 - 09:49..
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Kıbrıs'ta bir mekanda sahne alan şarkıcı Hande Yener, performans öncesi muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Sahne kıyafetine her zaman önem verdiğini belirten popçu, “Evet arkadaşlar bu konuya açıklık getirelim, ben yaşımı mı gösteriyorum? Bundan sonra bana 46 değil, 26 demenizi istiyorum. Dün gece bile saat 02:00’de spor yaptım” diyerek kahkaha attı.

Hande Yener: 36 bedenim taş gibiyim

"İNSANLAR SAĞLIKTAN ÇOK GÜZELLİĞE ÖNEM VERİYOR”

Yakın zamanda güzellik merkezi açacak olan Yener, “Evet ben güzellik merkezi açacağım, Ümit de spor salonu açacak. Kısmet olursa 2 ay içinde bitecek ve açılışımızı yapacağız. Ümit spor salonuyla, ben de güzellik merkeziyle ilgileneceğim. İşlerimiz ayrı olacak, ama her daim birbirimize destek olacağız” dedi. Herkesin güzelleşmeye ihtiyacı olduğunu belirten popçu, “İnsanların her zaman güzel görünmeye ihtiyacı var, son zamanlarda sağlıktan çok güzelliği önem veriliyor” dedi.

Hande Yener: 36 bedenim taş gibiyim

“36 BEDENİM TAŞ GİBİYİM”

Yakın zamanda sürpriz bir şarkı çıkaracağını belirten Yener, “Yeni şarkı var, bestecisini söylemem. Afrika’da klip ve fotoğraf çekimi yapacağız” dedi. Fiziğine her daim güvendiğini belirten popçu, "Ben hala 36 beden ve taş gibiyim, patates değilim” diyerek espri yaptı.

Hande Yener: 36 bedenim taş gibiyim

Hande Yener: 36 bedenim taş gibiyim

Hande Yener: 36 bedenim taş gibiyim

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