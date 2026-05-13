Hantavirüs ABD merkezli aşı şirketinin hisselerini yükseltti

Son zamanlarda dünya, hantavirüs salgınını konuşuyor.

COVID-19’un etkileri henüz yeni yeni geride kalmışken, pandemi ihtimali tekrar ortaya çıktı.

Hantavirüs taşıdığı belirlenen MV Hondius gemisi, geçtiğimiz günlerde Kanarya Adaları’nda da limana demir atmış, yolcular tahliye edilmişti.

Hantavirüs gündemi, aşı şirketlerinin yeniden hisselerinin yükselmesine neden oldu.

Bunlardan birisi de Moderna...

Hantavirüs açıklamalarının ardından piyasalar açıldığında Moderna hisseleri, yaklaşık yüzde 6 arttı.

AŞI ÇALIŞMALARINA BAŞLADILAR

Şirket sözcüsü, Moderna'nın araştırma çalışmalarının "erken aşamada olduğunu ve devam ettiğini, Moderna'nın ortaya çıkan bulaşıcı hastalıklara karşı önlemler geliştirme konusundaki daha geniş sorumluluğunu yansıttığını" söyledi.

ABD ORDUSU İLE ÇALIŞIYORLAR

Sözcü, Moderna'nın bölgesel etkileri dikkate aldığını, ABD Ordusu Bulaşıcı Hastalıklar Tıbbi Araştırma Enstitüsü'yle iş birliği içinde olduğunu ve virüs öncesinde de klinik çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

"ORTAKLIK KURDUK"

"Aynı zamanda olası salgınlardan önce endişe verici virüsler üzerinde kurum dışı araştırmaları destekleyen mRNA Erişim Programımız aracılığıyla, Kore Üniversitesi Tıp Fakültesi Aşı İnovasyon Merkezi'yle ortaklık kurduk."

HANTAVİRÜS

Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak biliniyor.

Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs; ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor.