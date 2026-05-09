Hantavirüs alarmı sonrası ABD harekete geçti

Atlantik Okyanusu’nda seyrini sürdüren Hollanda bandıralı “MV Hondius” adlı yolcu gemisinde ortaya çıkan hantavirüs vakaları, uluslararası alarma neden oldu. Gemide yaşanan ölümlerin ardından birçok ülke durumu yakından takip ederken ABD yönetimi, gemide bulunan vatandaşlarının güvenli şekilde tahliye edilmesi için özel operasyon hazırlığı başlattı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, hantavirüs vakalarının görüldüğü geminin İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’ndaki Tenerife Limanı’na ulaşmasının ardından 17 Amerikan vatandaşının, charter uçakla tahliye edilmesi planlanıyor.

TAHLİYE OPERASYONUNDA CDC DE YER ALACAK

ABD Dışişleri Bakanlığı ile Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) koordinasyonunda yürütülecek operasyon kapsamında, sağlık ekiplerinin ön değerlendirme yapacağı belirtildi.

Tahliye edilecek yolcuların, daha sonra Nebraska eyaletine götürülerek federal hükümet tarafından finanse edilen Nebraska Üniversitesi Tıp Merkezi Ulusal Karantina Birimi’nde gözetim altında tutulacağı ifade edildi.

Yetkililer, olası bulaş riskine karşı tüm prosedürlerin titizlikle uygulanacağını kaydetti.

GEMİDE ÜÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Arjantin’den 20 Mart’ta hareket eden “MV Hondius” adlı yolcu gemisi, ilk olarak 11 Nisan’da yaşanan ölüm vakasıyla gündeme geldi. Daha sonra 26 Nisan ve 2 Mayıs tarihlerinde iki kişinin daha yaşamını yitirmesiyle gemideki ölü sayısı üçe yükseldi.

Vakaların ardından birçok ülke gemiye karşı önlem almaya başladı. Afrika’nın batısındaki Cabo Verde yönetimi, 3 Mayıs’ta geminin limanlarına yanaşmasına izin vermedi.

Dünya Sağlık Örgütü ise olayın ardından gemide inceleme başlatıldığını duyurdu.

DSÖ: “KÜRESEL SALGIN RİSKİ YOK”

Dünya Sağlık Örgütü, 4 Mayıs’ta yaptığı açıklamada mevcut durumun küresel salgın tehdidi oluşturmadığını belirtti. Ancak hantavirüsün “Andes” türünün insandan insana bulaşma özelliği taşıdığına dikkat çekildi.

İspanya hükümeti de DSÖ ve ilgili ülkelerle yapılan görüşmeler sonrası 5 Mayıs’ta gemiyi kabul edeceğini açıkladı.

Şu anda 23 farklı ülkeden 140’tan fazla yolcu ve mürettebatın bulunduğu geminin, Kanarya Adaları’ndaki Tenerife Limanı’na ulaşmak üzere yol aldığı bildirildi.

HANTAVİRÜS NEDİR?

Hantavirüs, genellikle kemirgenlerden insanlara bulaşan tehlikeli bir enfeksiyon hastalığı olarak biliniyor. Virüs çoğunlukla fare ve benzeri kemirgenlerin idrarı, dışkısı veya salyasının kuruyarak havaya karışması sonucu solunum yoluyla bulaşıyor.

Bazı durumlarda kemirgen ısırıkları ve tırmalamaları da bulaş kaynağı olabiliyor.

Hastalığın belirtileri arasında yüksek ateş, kas ağrısı, halsizlik ve yorgunluk yer alırken, ilerleyen vakalarda solunum yetmezliği, iç kanama ve böbrek yetmezliği görülebiliyor.

Uzmanlar, özellikle kapalı alanlarda kemirgen teması bulunan bölgelerde dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıyor.