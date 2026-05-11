Hantavirüs gemisindeki tahliye işlemleri tamamlandı

Dünya, hantavirüs vakaları nedeniyle gündeme gelen yolcu gemisini konuşuyor.

Bu sabah başlayan tahliye işlemlerine ilişkin İspanya’dan bir açıklama geldi.

İspanya Sağlık Bakanı Mónica García, Kanarya Adaları’nın Tenerife kentindeki Granadilla de Abona Limanı’nda demirli bulunan ve hantavirüs vakalarının tespit edildiği “MV Hondius” adlı gemiye ilişkin açıklama yaptı.

TÜM YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Bakan García, gemideki tüm yolcuların güvenli bir şekilde tahliye edildiğini açıklayarak, operasyonun planlandığı gibi ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan tamamlandığını belirtti.

GEMİDE 32 KİŞİLİK MÜRETTEBAT KALDI

Gemide yalnızca 32 kişilik mürettebatın kaldığını da duyurarak, durumun kontrol altında olduğunu bildirdi.

KALAN MÜRETTEBATLA AKŞAM SAATLERİNDE AYRILACAK

Yakıt ikmali yapılan MV Hondius’un, kalan mürettebatla birlikte akşam saatlerinde Tenerife’den ayrılmasının planlandığını açıkladı.