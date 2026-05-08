Hantavirüs nedir, belirtileri neler: Uzman isim, Ensonhaber'e özel anlattı

Koronavirüs pandemisinin ardından Hantavirüs'ün adı bile yetti.

Arjantin'den yola çıkan bir gemide 3 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından adını sıkça duyar olduğumuz Hantavirüs ile ilgili olarak Ensonhaber sunucusu İlker Koç, Medipol Sağlık Grubu'ndan Doç. Dr. Hüsrev Diktaş'ı konuk etti.

"GEÇMİŞTE TÜRKİYE'DE DE GÖRÜLDÜ"

Diktaş'a Hantavirüs ile ilgili merak edilenleri soran Koç'un programında şu bilgiler kayda geçti.

Doç. Dr. Diktaş, hantavirüsün aslında yeni bir hastalık olmadığını belirterek, Türkiye’de özellikle 2008-2009 yıllarında vakaların görüldüğünü söyledi.

İKİ FARKLI TABLO SÖZ KONUSU

Uzman açıklamasına göre hantavirüs, farklı alt türlerine bağlı olarak iki temel hastalık tablosu oluşturuyor.

Bunlardan ilki, böbrekleri etkileyen “Hantavirüs Renal Sendromu” olarak biliniyor. Bu tabloda yüksek ateş, kanama ve böbrek yetmezliği görülebiliyor. Türkiye’de geçmiş yıllarda görülen vakaların çoğunun bu grupta olduğu ifade edildi.

İkinci tablo ise daha çok Güney Amerika’da görülen “Hantavirüs Pulmoner Sendromu”. Bu türde virüs doğrudan akciğerleri etkiliyor ve ciddi solunum yetmezliğine yol açabiliyor.

TÜRKİYE'DEKİ VAKALARIN ADRESİ DOĞU KARADENİZ

Diktaş, Türkiye’de özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde 2008-2009 yıllarında yaşanan seller sonrası hantavirüs vakalarının kayıtlara geçtiğini söyledi.

O dönemde görülen vakalarda daha çok böbrek tutulumu ve kanamalı ateş tablosunun ön planda olduğu belirtildi.

BELİRTİLER NELER?

Uzmanlara göre hastalığın ilk belirtileri birçok enfeksiyonla benzerlik gösteriyor. En sık görülen belirtiler şöyle: Yüksek ateş, bulantı, kusma, ishal, halsizlik, kas ağrıları.

Hastalığın bazı vakalarda çok hızlı ilerleyebildiğini belirten Diktaş, böbrek yetmezliği, kanamalı ateş veya solunum yetmezliği gelişebileceğini ve hastaların kısa sürede yoğun bakıma alınabilecek duruma gelebileceğini ifade etti.

RİSKLİ BÖLGELERE SEYAHAT GEÇMİŞİ VARSA DİKKAT

Arjantin’de 2025-2026 döneminde 100’ün üzerinde hantavirüs vakasının bildirildiğine dikkat çeken Diktaş, özellikle riskli bölgelere seyahat eden kişilerin belirtiler göstermesi halinde hantavirüs ihtimalinin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.