Hantavirüs salgınının yaşandığı yolcu gemisi Hollanda’ya ulaştı

Tüm dünyanın takip ettiği gemi...

MV Hondius yolcu gemisi, İspanya’nın Kanarya Adaları’na demirlemişti. Gemide bulunan yolcular, sağlık ekipleri tarafından tahliye edilmişti.

GEMİ HOLLANDA’YA GELDİ

Tahliyenin ardından gemi, 25 mürettebat ve 2 sağlık personeliyle Hollanda’nın Rotterdam kentine geldi.

Gemide bulunanların, iki haftadan uzun süren zorlu bir sürecin ardından karaya çıkacağı ve derhal karantinaya alınacağı bildirildi.

GEMİDE BULUNANLARIN SEMPTOM GÖSTERMEDİĞİ AÇIKLANDI

Yolculuk sırasında hayatını kaybeden bir Alman kadının cenazesi de gemide bulunuyor.

Geminin işletmecisi Oceanwide Expedition, gemide bulunanların hastalığa dair semptom göstermediğini belirterek sağlık personellerinin mürettebatı yakından takip ettiğini aktardı.

KARANTİNA VE İZOLASYON SÜRECİ BAŞLIYOR

Oceanwide Expedition, geminin temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinden geçeceğini belirtti.

Yetkililer, bazı kişilerin limandaki karantina tesislerinde kalacağını, bazılarının ise evlerinde kendilerini izole edeceğini açıkladı.

42 GÜNLÜK KARANTİNA SÜRESİNİN NEREDE OLACAĞI BELİRSİZ

Yetkililer, Hollandalı olmayan mürettebatın bir kısmı için karantina tesisleri kurulduğunu belirterek, söz konusu kişilerin önerilen 42 günlük karantina süresinin tamamını burada geçirip geçirmeyecekleri ise henüz netleşmediğini aktardı.

SOLUNUM GÜÇLÜĞÜ YAŞAYAN HOLLANDALI 11 NİSAN’DA GEMİDE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Arjantin'den çoğunluğu İngiliz, Amerikalı ve İspanyol olmak üzere 140'tan fazla yolcu ve mürettebat ile 1 Nisan'da yola çıkan Hollanda bayraklı lüks MV Hondius yolcu gemisinde 6 Nisan'da 70 yaşındaki Hollandalı bir adam; ateş, baş ağrısı ve hafif ishal şikayetleriyle hastalanmıştı.

İlerleyen günlerde solunum güçlüğü yaşamaya başlayan adam, 11 Nisan'da gemide hayatını kaybetmişti.

HAVAALANINDA FENALAŞTI

Hollandalı adamın eşi ise 26 Nisan'da ülkesine dönmek için başka bir uçağa binmeye çalışırken havaalanında fenalaşmış ve Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Gemi, Afrika'nın batı kıyısındaki Yeşil Burun Adaları'na doğru yol alırken, 28 Nisan'da Alman bir kadın yolcu da gemide hastalanmış, ilk yolcunun rahatsızlanmasından yaklaşık 1 ay sonra 2 Mayıs'ta gemide hayatını kaybetmişti. Bu, 3'üncü ölüm vakası olmuştu.

120 KİŞİDEN FAZLA TAHLİYE YAPILDI

Salgın nedeniyle Yeşil Burun Adaları açıklarında mahsur kalan gemi, İspanya'nın izni ile Kanarya Adaları'ndaki Tenerife'ye demirlemişti.

İspanyol yetkililer, 120'den fazla kişiyi gemiden tahliye etmişti. Tahliye edilenler düzenlenen uçuşlar ile ülkelerine sevk edilmişti.