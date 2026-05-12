Hantavirüs testi nasıl yapılır? Evde hantavirüs testi yapılır mı?

Hollanda bandralı lüks yolcu gemisi MV Hondius, 1 Nisan'da Arjantin'in Ushuaia Limanı'ndan hareket etmişti.

Gemide, 11 Nisan'da 70 yaşındaki bir Hollandalı hayatını kaybetmiş, 13-16 Nisan'da Afrika'nın batısındaki Tristan da Cunha, Erişilmez Ada ve Bülbül Adası ziyaretlerinde 6 yolcunun daha gemiye binmesiyle bu tarihlerdeki kayıtlara göre toplamda 180 yolcu ve mürettebat olduğu belirtilmişti.

İngiliz vatandaşı olan ve semptom gösteren bir erkek yolcu da yanındaki ABD'li arkadaşı ile 27 Nisan'da gemiden indirilmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2 Mayıs'ta MV Hondius, Cabo Verde'de (Yeşil Burun Adaları) olduğu sırada hantavirüs vakalarının gemide görüldüğünü açıklamış ve 3 Mayıs'ta bir Alman kadın yolcunun hayatını kaybetmesiyle bu gemide seyahat edip virüsten ölenlerin sayısı 3'e çıkmıştı.

Capo Verde yetkililerinin geminin yanaşmasına ve herhangi bir kişinin inmesine izin vermemesi üzerine DSÖ ve İspanya arasında yapılan görüşmeler sonrasında 5 Mayıs'ta yolcuların indirilmesi için MV Hondius'un Tenerife'ye getirilmesine karar verilmişti.

Tenerife'den tahliye edilen yolculardan 1 Fransız ve 1 ABD'li de ülkelerine gittiklerinde hantavirüs testleri pozitif çıkmıştı.

HANTAVİRÜS NEDİR

Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan hastalık olarak biliniyor.

Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor.

Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.

HANTAVİRÜS TESTİ NASIL YAPILIR

Hantavirüs tanısı, genellikle kan testleriyle konuluyor.

Doktorlar, hastanın belirtilerini ve özellikle fare ya da diğer kemirgenlerle temas öyküsünü değerlendirdikten sonra çeşitli laboratuvar testlerine başvuruyor.

Kanda Hantavirüs antikorları olan IgM (akut enfeksiyon) ve IgG (geçirilmiş enfeksiyon) aranıyor.

Hastalığın vücutta yarattığı etkileri değerlendirmek için tam kan sayımı, böbrek fonksiyon testleri ve gerektiğinde akciğer görüntülemeleri de uygulanabiliyor.

Hantavirüs için evde uygulanabilen, güvenilirliği onaylanmış yaygın bir hızlı test bulunmuyor. Hastalığın tanısı genellikle hastanelerde veya yetkili laboratuvarlarda yapılan kan testleriyle konuluyor.