Hantavirüslü gemiden kurtulan Ruhi Çenet düğüne katıldı

Koronavirüs salgınında ilk Çin’e giden ve salgını kayıt altına alan insanlardan biri olan Ruhi Çenet, bu kez de hantavirüs salgınına ilk şahit olan kişilerden biri oldu.

Tüm dünyada hantavirüs endişesi artarken, virüse ilk tanık olanlardan Ruhi Çenet gemiden ayrılıp Türkiye’ye döndü.

Ruhi Çenet, Hollanda bandıralı MV Hondius gemisinde başından geçenleri ve güncel sağlık durumunu The New York Times gazetesine anlattı.

GEMİDEN SAĞ ÇIKMAK BİR MUCİZEYDİ

Şu an Türkiye’deki evinde karantinada olan Çenet, süreci şu sözlerle anlattı:

“Şu an evimde kendimi izliyorum. Birkaç hafta boyunca toplum içine karışmam kesinlikle yasak. Sağlık ekipleriyle sürekli iletişim halindeyim.

En ufak bir ateş veya halsizlik hissettiğim anda maskemi takıp ambulans çağırmak üzere hazır bekliyorum. Bu gemiden sağ çıkmak bir mucizeydi ama risk henüz tamamen bitmiş değil.”

GEMİDEN AYRILIP TÜRKİYE’YE DÖNDÜ

4 Nisan 2026 tarihinde Arjantin'den MV Hondius isimli gemiyle yola çıkan Ruhi Çenet, yaklaşık bir ay sürmesi planlanan yolculuğun 28 Nisan 2026 tarihinde (yolculuğun 24. günü) gemiden ayrıldı.

Gemiden herhangi bir şekilde sağlık durumu hakkında bilgi alınamayan Çenet, Mayıs ayının ilk haftasında Türkiye’ye döndü.

DÜĞÜNE KATILDI

Ruhi Çenet’in 5 gün önce İstanbul’un Çatalca ilçesinde bir düğüne katıldığı ortaya çıktı.

Mahalle muhtarı Nazan Kurtan’ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf kısa sürede gündem oldu.

HANTAVİRÜS SÜRECİ NASIL GELİŞTİ?

Toplam 3 kişi (Hollandalı bir çift ve 1 Alman kadın) hayatını kaybetti.

5’i kesinleşmiş olmak üzere toplam 8 vaka bulunuyor. Bir İngiliz yolcu ise Güney Afrika’da yoğun bakımda tedavi görüyor.

Bugün Tristan da Cunha Adası’nda yeni bir şüpheli vaka tespit edildi. Virüsün insandan insana bulaşma riski taşıyan Andes suşu olduğu teyit edilmeye çalışılıyor.

Gemi, karantina ve tedavi amacıyla 10 Mayıs’ta Tenerife (Kanarya Adaları) Limanı’na yanaşacak.

HANTAVİRÜS ÖLÜMLERİ

11 Nisan 2026: Salgının ilk kurbanı olan 70 yaşındaki Hollandalı bir erkek yolcu, başlangıçta ani solunum yetmezliği ve kalp krizi şüphesiyle gemide hayatını kaybetti.

26 Nisan 2026: İlk kurbanın eşi olan Hollandalı kadın, Saint Helena Adası’nda gemiden ayrılarak hava yoluyla evine dönmek üzereyken Johannesburg Havalimanı’nda fenalaştı. Hastaneye kaldırılan yolcu kurtarılamadı.

2 Mayıs 2026: Gemi karantinada bekletilirken, 28 Nisan’da belirti göstermeye başlayan Alman uyruklu bir kadın yolcu, geminin revirinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

8 Mayıs 2026 – Yeni Şüpheli Vaka: Uzak bir ada olan Tristan da Cunha’da bir İngiliz vatandaşında semptomlar görüldü.

8 Mayıs 2026 – Kabin Memuru Takibi: Amsterdam’da bir kabin memuru, hayatını kaybeden Hollandalı kadınla temas ettiği gerekçesiyle karantinaya alındı.