Hantavirüslü gemiden inen Türk YouTuber: "Ucuz kurtuldum"

MV Hondius isimli yolcu gemisi Atlas Okyanusu'nun güneyindeki Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye giderken Hantavirüs salgını ortaya çıktı.

Üç kişinin Hantavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği söylendi.

Ünlü YouTuber Ruhi Çenet de o gemide 24 gün boyunca seyahat ettiğini açıkladı ve yaşadıklarını anlattı.

4 Nisan'da uzun bir gemi yolculuğuna çıktığını söyleyen Çenet, paylaşımına “Dünyanın ulaşılması en zor noktasına belgesel çekmeye gidiyorum. Sizce nereye?” notunu düşmüştü.

"ÇOK KÖTÜ ŞEYLER OLDU"

YouTuber Ruhi Çenet, "Yaklaşık 1 ay süren gemi yolculuğumuzda aramızdan bir yolcu hayatını kaybedince bunun okyanus koşulları yüzünden olduğunu düşünmüştüm. Ancak durum zannettiğimizden çok daha kötüymüş. Ben 24'üncü günde gemiden indim ancak gemi son varış noktasına doğru 11 gün daha devam etti. " dedi.

"UCUZ KURTULDUM"

Ayrıca Çenet, "Gemiden inmemden bir gün sonra ölen kişinin karısı da vefat etti. Onun ardından üçüncü kişi de ölünce gemide tedavisi olmayan ve kemirgenlerden bulaşan hantavirüsü olduğu belirlendi. İlk ölen yolcu aslında bundan hayatını kaybetmiş. Geminin tek doktoru da bu hastalıktan dolayı yaşam mücadelesi veriyor. Çok ucuz kurtuldum, gerekli kan testlerini yaptırdım.İlk vakanın ardından gerekli önlemler alınmadı, herkes iç içe olmaya devam etti. Yemekler toplu yendi, toplu aktiviteler yapıldı." dedi.