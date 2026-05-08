Hantavirüslü gemideydi! Ruhi Çenet'in düğüne katılmasına tepki yağdı

Cape Verde açıklarında hantavirüs alarmı verilen MV Hondius isimli lüks kruvaziyer gemisinde yaşananlar gündemde.

Üç kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yolcunun karantinada tutulduğu gemide olan YouTuber Ruhi Çenet ise ülkeye döndü. Fenomenin ülkeye geldiğinden 5 gün sonra düğüne katıldığı öğrenildi.

YORUM YAĞDI

Ölüm ve karantinanın olduğu gemiden ülkeye gelen Ruhi Çenet'in İstanbul'da bir düğüne katıldığı öğrenildi. Çenet'in düğüne katıldığı da fotoğraf çektirdiği bir hayranının paylaşımıyla ortaya çıktı. Görüntü kısa sürede sosyal medyada gündem olurken ünlü isme yorum yağdı.

"TEŞEKKÜRLER"

Gemiden ayrıldıktan sonra yayınladığı videoda yaşadıklarını anlatan Ruhi Çenet, "Bir aylık okyanus yolculuğumda çok kötü şeyler oldu" demişti. Sağlık durumu hakkında bilgi veren fenomen, gerekli kan testlerinin yapıldığını söyledi. Gemiye binilmeden önce daha derin bir sağlık taraması yapılması gerektiğini belirten Çenet "Beni merak edip soranlara teşekkürler, çok ucuz kurtuldum ama aklım hâlâ orada. Herkes iç içe olmaya devam etti. Yemekler birlikte yenildi, toplu aktiviteler sürdü" ifadelerini kullanmıştı.

ABD’ye dönen yolcular da izlemeye alındı. Dünya Sağlık Örgütü, 8 şüpheli yolcudan 5’inin pozitif çıktığını duyurdu. Gemiden indirilen yolcuların uyruklarının olduğu 12 ülke bilgilendirilmişti.

Bu ülkeler, Türkiye, Kanada, Danimarka, Almanya, Hollanda, Yeni Zelanda, Saint Kitts ve Nevis, Singapur, İsveç, İsviçre, İngiltere ile ABD.