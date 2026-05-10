Hantavirüs salgınının yaşandığı gemi Kanarya Adaları’na ulaştı

6 Nisan’da 70 yaşındaki Hollandalı yolcu ateş, baş ağrısı ve ishal şikayetleriyle hastalandı ve ilerleyen günlerde solunum yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

Aynı yolcunun eşi 26 Nisan’da dönüş yolculuğu sırasında fenalaşarak Johannesburg’da hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

28 Nisan’da gemide bulunan Alman bir kadın yolcu da hastalandı ve 2 Mayıs’ta hayatını kaybetti.

GEMİ KANARYA ADALARI'NA YÖNLENDİRİLDİ

Arjantin’den yola çıkan, çoğunluğu İngiliz, Amerikalı ve İspanyol yolculardan oluşan 140’tan fazla kişi ile Afrika’nın batı kıyısı açıklarında seyreden gemi, hantavirüs şüphesi nedeniyle İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’na yönlendirildi.

LİMANA DEMİR ATTI

Gemi, tahliye operasyonu için Tenerife’deki Granadilla Limanı’na demirledi. Yerel saatle 06.00 civarında (TSİ 08.00) yolcuların tahliyesine başlanacak.

İspanyol yetkililer, gemideki tüm yolcuların sağlık taramasından geçirileceğini, hastalık belirtisi olmayan ve testleri negatif çıkan kişilerin küçük teknelerle karaya alınacağını açıkladı.

KARANTİNA SONRASI ÜLKELERİNE GÖNDERİLECEKLER

Karaya çıkarılan yolcuların daha sonra karantina önlemleri altında otobüslerle havaalanına taşınarak ülkelerine gönderileceği belirtildi.

İLK İSPANYOL VATANDAŞLARI İNDİRİLECEK

Tahliye sürecinin sabah saatlerinde başlaması planlanırken, ilk olarak İspanyol vatandaşlarının gemiden indirileceği, ardından diğer yolcuların gruplar halinde tahliye edileceği bildirildi.

GEMİ HOLLANDA’YA DÖNECEK

Gemide yaklaşık 30 mürettebatın kalacağı ve geminin seferine devam ederek Hollanda’ya döneceği ifade edildi.

DSÖ YAKIN TAKİPTE

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus’un da tahliye operasyonunu yerinde koordine etmek üzere Tenerife’ye geldiği ve süreci yakından takip ettiği aktarıldı.

HANTAVİRÜS SEMPTOMLARI

Hantavirüsün çoğunlukla kemirgenlerden bulaştığı biliniyor.

Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor.

Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.