Hantavirüsün ilk görüldüğü kruvaziyere Avrupa’dan tahliye operasyonu

Hantavirüs salgını tüm dünyanın gündeminde.

Covid-19’un etkileri yeni yeni geçmişken tüm dünya yeniden salgın korkusuyla sarsıldı.

Atlas Okyanusu’nda seyreden MV Hondius adlı kruvaziyerde ortaya çıkan hantavirüs salgını, Avrupa’da alarma neden oldu.

İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’na doğru ilerleyen gemide bulunan yolcuların tahliyesi için beş Avrupa ülkesi harekete geçti.

5 AVRUPA ÜLKESİ UÇAK GÖNDERECEK

İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska, "Fransa, Belçika, İrlanda ve Hollanda, hantavirüs salgınından etkilenen yolcu gemisindeki vatandaşlarını tahliye etmek için uçak göndereceklerini doğruladı." dedi.

Grande-Marlaska bugün yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği’nin (AB) gemide kalan diğer Avrupalı vatandaşlar için 2 ek uçak gönderdiğini belirterek, AB dışı ülkelerin vatandaşları adına da ABD ve İngiltere’nin uçak ayarladığını söyledi.

YOLCULAR SADECE ÖNEMLİ EŞYALARINI ALACAK

İspanyol bakan, "Yolcuların yanlarına temel eşyalarını almalarına izin verilecek, ancak kalan bagajlar ile gemide hayatını kaybeden yolcunun naaşı gemide kalacak ve dezenfekte edilmek üzere Hollanda’ya götürülecek." ifadelerini kullandı.

TAHLİYE UÇUŞLARI KALKIŞA HAZIR OLMADAN GEMİDEN İNMEK YASAK

Gemiden ilk olarak İspanyol vatandaşlarının indirileceğini kaydeden Fernando Grande-Marlaska, "Diğer ülke vatandaşlarının tahliye sırası ise sağlık yetkilileri tarafından belirlenecek.

Vatandaşların tahliye uçakları kalkışa hazır olmadan gemiden inmelerine izin verilmeyecek." açıklamasını yaptı.