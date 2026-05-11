Hantavirüsün tespit edildiği gemiden tahliye edilen ABD ve Fransız vatandaşlarının testi pozitif çıktı

Dünya, hantavirüs salgınıyla gündeme gelen yolcu gemisini konuşuyor...

Hantavirüs salgınının yaşandığı MV Hondius adlı yolcu gemisi, dün İspanya’nın Kanarya Adaları’na bağlı Tenerife Adası'ndaki Granadilla de Abona Limanı’na demirledi.

İspanya Sağlık Bakanlığı, gemiden tahliyelerin başladığını açıkladı.

Tahliye edilen yolcular arasında Fransız ve Amerikan vatandaşlarının bulunması üzerine, ilgili ülkelerin sağlık bakanlıklarından açıklamalar geldi.

1 KİŞİNİN HANTAVİRÜS TESTİ POZİTİF

Fransa Sağlık Bakanı Stéphanie Rist, MV Hondius adlı yolcu gemisinden tahliye edilen 5 Fransız vatandaşından birinin hantavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Diğer 4 yolcunun testinin ise negatif çıktığını belirten Rist, 5 Fransız vatandaşının başkent Paris’te karantina altına alınacağını kaydetti.

''1 YOLCUNUN TESTİ POZİTİF DİĞER YOLCUDA HAFİF SEMPTOMLAR VAR''

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı’nın (HHS) sanal medya hesabından yapılan paylaşımda ise gemiden tahliye edilen 17 ABD vatandaşının durumuyla ilgili açıklamaya yer verildi.

Açıklamada, “Yolculardan ikisi yakın takibe alınmıştır. Bir yolcuda hantavirüs testi hafif pozitif çıkarken diğer yolcuda hafif semptomlar gözlemlendi.” denildi.