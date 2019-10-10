Harekata insansız zırhlı iş makineleri yardım edecek

Programları kapsamında İzmir'e gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çiğli'de bulunan ve savunma sanayine üretim yapan Katmerciler Savunma Sanayi firmasını ziyaret etti.

Mayına dayanıklı, uzaktan kumanda edilebilen zırhlı dozeri inceleyen Varank, uzaktan kumandayla dozeri yönetti.

TERÖR KORİDORUNA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Varank, saat 16.00 itibarıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kahraman Türk Ordusu'nun Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığını hatırlattı.

Türkiye'nin bölgenin güven ve istikrarı için bir terör koridoruna müsaade etmeyeceğini defalarca söylediğini vurgulayan Varank, "Bu sebeple askerlerimiz bölgede güveni tesis etmek, barışı tesis etmek, terörle mücadele etmek için bu harekatı başlattılar." dedi.

CUMA GÜNÜ TESLİM EDİLECEK

Bugünkü programları çerçevesinde savunma sanayi firmalarını da ziyaret ettiklerini aktaran Varank, şöyle konuştu: "Burada gördüğünüz iş makineleri, uzaktan kumandalı ve zırhlı. Cuma günü itibarıyla birliklerine teslim edilmeye başlanacak. Bu manada bu ziyaretimiz de oldukça anlamlı. Rabbim Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin. İnşallah bu operasyonu başarıyla uygulayacaklar, hayata geçirecekler ve bölgede barış ve istikrarı tesis etmiş olacaklar."

İnsansız zırhlı iş makinelerinin özellikle şehir içi operasyonlarda ve tehlikeli bölgelerde siper kazmak gibi uygulamalarda kullanıldığını aktaran Varank, "Tabii ki bunlar cuma günü birliklerine teslim edilecek ve nerede ihtiyaç varsa bu araçlar kullanılmış olacak." ifadesini kullandı.