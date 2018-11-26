Hareketli parçaları olmayan uçak

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) mühendisleri, iyon gücüyle çalışan, pervanesi ya da türbini olmayan ve fosil yakıt kullanmayan bir uçak geliştirdi.

Bu uçak iyonik rüzgar ya da elektro-aerodinamik itiş adı verilen güç ile çalışıyor. Bu güç, elektrik yükü bulunan atom ya da moleküllerin (iyonların) hareketinden elde ediliyor.

DÜNYADA BİR İLKE İMZA ATTILAR

Dunyahalleri.com'un haberine göre dünyada bir ilke imza atan MIT mühendisleri böylece herhangi bir hareketli parçası olmayan bir uçağı 60 metre boyunca uçurmayı başardı. MIT ekibinin geliştirdiği uçak küçük olsa da (5 metrelik kanat uzunluğuna sahip) araştırmacılar gelecekte bu teknolojinin tolcu uçaklarında yakıt tasarrufu amacıyla kullanılabileceğini söylüyor. Ayrıca iyonik rüzgar sessiz dronlar üretmek için pervanelerin yerine kullanılabilir.

"HERHANGİ BİR PARÇASI OLMADAN UÇAN İLK UÇAK"

MIT Havacılık ve Uzay Profesörü Steven Barrett “Bu hareket eden herhangi bir parçası olmadan uçan ilk uçak. Bu uçuş hava taşıtlarını sessiz, mekanik olarak daha basit ve yanma salınımı yapmayan bir hale getirmek için daha önce keşfedilmemiş imkanların önünü açmış olabilir.” diyor.

İTKİ YÖNTEMİ KULLANILIYOR

Uçak daha önce bu alanda amatör olarak uğraşan kişilerin de daha küçük uçaklar için kullandığı itki yöntemini kullanıyor. Elektro-aerodinamik itki, bir akım ince elektrottan kalın elektroda aktarıldığında bu elektrotlar arasında oluşan rüzgar sayesinde gerçekleşiyor. Yeterince yüksek voltaj uygulandığında, bu rüzgar küçük bir uçağı hareket ettirebiliyor. Ortaya çıkan rüzgar aslında iyon akımının negatif yüklü kalın elektroda geçerken havadaki diğer moleküllerle milyonlarca kez çarpışmasıyla elde ediliyor.

MIT’nin uçağında bu senaryo ince kablolar öne, kalın kablolar arkaya gelecek şekilde kabloların bir çit gibi uçak boyunca dizilmesi ile elde edildi. Lityum-polimer bataryalar kablolara 40 bin volt elektrik vererek akımı gerçekleştirdi.

PROJEYİ YAPAN KİŞİ ÜZERİNDE 9 YILDIR ÇALIŞIYOR

Barrett bu proje üzerinde dokuz yıldır çalışıyordu ve amacı hiçbir hareketli parçası olmayan, ses ve duman çıkarmayan bir uçak üretmekti. İyonik rüzgar kavramıyla karşılaştığında bu teknolojinin kullanımının sınırlı olacağını düşündü. O sırada bir kağıt parçası üzerinde bazı hesaplamalar yapan Barreett aslında bu yöntemin geçerli bir itki sistemi olarak kullanılabileceğini gördü.

Şimdi “O hesaplardan, ilk test uçuşuna ulaşmak için yıllar süren bir çalışma gerekiyormuş.” diyen Barrett “Bu, iyon uçaklarının uçabileceğini göstermek için tasarlayabildiğimiz en basit uçak oldu.” şeklinde konuştu.

60 METRE UÇTU

Barrett ve ekibi MIT’de bulabildikleri en geniş kapalı alan olan bir spor salonunda uçağı 60 metre boyunca uçurdu. Bu test defalarca sorunsuz olarak gerçekleştirildi. Ekip uçağın hala başarıyla bir görev gerçekleştirmekten uzak olduğunu, daha uzun süre boyunca ve dışarıda uçabilmesi gerektiğini söylüyor. Araştırmanın sonuçları Nature dergisinde yayımlandı.

Araştırma özellikle uçakların karbon salınımını azaltmak isteyen havacılık mühendislerinin ilgisini çekecek. Ayrıca Rolls-Royce ve Uber gibi, elektrikli dikey iniş kalkış (EVTOL) araçları geliştirmeye çalışan şirketler de bu teknoloji ile ilgilenebilir.