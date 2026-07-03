Hareketsiz yaşam tarzı kansere yol açıyor

Masabaşı işlerin artmasıyla hareketsiz yaşam tarzı kaçınılmaz bir hale geldi.

Son yıllarda dünya genelinde artan obezite ve bilgisayar başından kalkmama, birçok sağlık problemini beraberinde getiriyor.

The Guardian gazetesi, hareketsiz yaşam tarzının kansere yol açtığına dair dikkat çeken bir haber yayımladı.

ÖLÜM RİSKİ ARTIYOR

Habere göre on yıldan fazla bir süre boyunca 90 binden fazla kişiyi takip eden araştırmacılar, gün içinde 30 dakikadan fazla oturmanın veya yatmanın kanserden ölüm riskini artırdığını buldu.

Bulgular, sürekli hareketsizliğin her ek saati için riskin arttığını gösteriyor.

FİZİKSEL AKTİVİTE

Ancak araştırmacılar, 30 dakikadan uzun süren hareketsiz kalma dönemlerini kısa süreli fiziksel aktiviteyle bölmenin riski azaltmaya yardımcı olabileceğini de buldu.

Araştırmacılar; her yarım saatte bir kalkmanın, hatta ofis içinde kısa bir yürüyüş yapmanın bile sağlığınız için harikalar yaratabileceğini söyledi.

UZUN SÜRELİ HAREKETSİZ YAŞAMIN ETKİLERİ

Habere göre Amerikan sağlık dergisinde yayımlanan bulgular, günlük olarak uzun süreli hareketsiz yaşamın sağlık üzerindeki etkilerine odaklandı.

Ayrıca dergide uyanıkken uzun süre oturmanın veya yatmanın uzun zamandır kardiyovasküler hastalık ve bazı kanser türleri riskini artırdığı bilinirken araştırmacılar, hareketsiz kalma süresinin nasıl biriktiğinin de sağlığı etkileyip etkilemediği konusunda daha az bilgiye sahip olunduğunu belirtiyor.

ÇEŞİTLİ KANSER RİSKLERİ

Araştırmacılar, hareketsiz geçen zamanı fiziksel aktivite dönemleriyle değiştirmenin çeşitli kanser risklerini azaltmaya yardımcı olabileceğini buldu.

Faydalı aktiviteler arasında yavaş yürüyüş ve ev işleri yer alıyordu.

12 YIL BOYUNCA ÇALIŞMA YÜRÜTÜLDÜ

Araştırma ekibi, ortalama 12 yıl boyunca takip edilen 91. bin'den fazla İngiltere Biyobankası katılımcısının taktığı giyilebilir cihazlardan elde edilen verileri analiz etti.

Bulgular, 30 dakikadan uzun süren hareketsizliğin kanser riskiyle ilişkili olduğunu gösteriyor.

YÜZDE 10'LUK ARTIŞ

Her gün ek bir saatlik uzun süreli hareketsizlik, kanserden ölüm riskinde yüzde 10'luk bir artışla ilişkilendirildi.

Ancak uzun süreli hareketsizliğin yerini hareketin alması bu riski azaltıyor gibi görünüyor.

ORTA DÜZEYDE FİZİKSEL AKTİVİTE

Hareketsiz davranışların yerine ütü yapmak veya bulaşık yıkamak gibi hafif fiziksel aktivitelerin koyulması, kanserden ölüm riskini azaltmaya yardımcı oluyor.

Günde belli bir süre hareketsiz kalmak yerine ortalama bir tempoda yürüyüş gibi orta düzeyde fiziksel aktivite yapmak da riski önemli ölçüde düşürdüğü görüldü.