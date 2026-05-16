Harflerin izinde 41 yıl: Hattat Ali Toy sergisi, Tophane-i Amire'de sanatseverlerle buluştu

Sanatseverlerin yuvası olan ve yıl içinde yüzlerce sanatkarın eserine ev sahipliği yapan Tophane-i Amire'de yeni bir nefes, yeni bir sergi... Hattat Ali Toy'un 'Harflerin izinde 41 yıl' sergisi.

Sergiye bizzat gidip eserleri inceleyen editörümüz,sergiden bazı fotoğrafları sizler için derledi.

Ali Toy sergisi, 24 Mayıs'a kadar Tophane-i Amire Kültür Sanat Merkezi'nde sanatseverleri bekliyor olacak.

HATTAT ALİ TOY KİMDİR?

Ali Toy (y. mimar hattat), 1960 yılında Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde doğdu. Tavşanlı Tunçbilek Lisesi’nden sonra İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden 1988 yılında mezun oldu. 1992 yılında Yıldız Üniversitesi Röleve-Restorasyon dalında yüksek lisans yaptı. Prof. Dr. Ali Alparslan’dan talik, divani, rika eğitimi alan Toy, yurtiçinde ve yurtdışında birçok sergiye katıldı. 30 şahsi sergi açtı. Ircica’nın düzenlediği milletlerarası yarışmalarda 6 ödül aldı. Özellikle talik, divani ve modern hat eserleriyle dikkat çeken Ali Toy, modern hatlarda temel geometrik çizgileri kullanıyor. Klasik ve modern hat çalışmalarına İstanbul’da devam eden Toy, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. 2017 yılında “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü”ne layık görüldü.