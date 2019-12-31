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Haşdi Şabi yanlıları ABD Büyükelçiliği'nin önünde

Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği önündeki Haşdi Şabi yanlıları elçilik binasına girmeye çalışıyor.

İHA | 31.12.2019 - 12:11..
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Haşdi Şabi yanlıları ABD Büyükelçiliği'nin önünde

Bağdat’ta bulunan Haşdi Şabi yanlıları, ABD’nin Büyükelçiliği önünde bir araya geldi.

"ABD'YE ÖLÜM"

Haşdi Şabi taraftarları elçilik binasına girmeye çalışıyor. ABD’nin Haşdi Şabi’ye yönelik hava saldırısını kınadıklarını ifade eden Haşdi Şabi yanlıları, “ABD’ye ölüm” sloganları atıyor. ABD bayrağını da yakan Haşdi Şabi yanlıları, güvenlik kameralarını söktü.

Haşdi Şabi yanlıları ABD Büyükelçiliği'nin önünde ViDEO

Haşdi Şabi yanlıları ABD Büyükelçiliği'nin önünde

ELÇİLİK BOŞALTILDI

ABD Büyükelçisi ve çalışlanlar elçilik binasından ayrıldı. Göstericiler binanın duvarını ateşe verdi.

Haşdi Şabi yanlıları ABD Büyükelçiliği'nin önünde

Haşdi Şabi yanlıları ABD Büyükelçiliği'nin önünde

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