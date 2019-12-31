Bağdat’ta bulunan Haşdi Şabi yanlıları, ABD’nin Büyükelçiliği önünde bir araya geldi.
"ABD'YE ÖLÜM"
Haşdi Şabi taraftarları elçilik binasına girmeye çalışıyor. ABD’nin Haşdi Şabi’ye yönelik hava saldırısını kınadıklarını ifade eden Haşdi Şabi yanlıları, “ABD’ye ölüm” sloganları atıyor. ABD bayrağını da yakan Haşdi Şabi yanlıları, güvenlik kameralarını söktü.
Haşdi Şabi yanlıları ABD Büyükelçiliği'nin önünde ViDEO
ELÇİLİK BOŞALTILDI
ABD Büyükelçisi ve çalışlanlar elçilik binasından ayrıldı. Göstericiler binanın duvarını ateşe verdi.