Haşdi Şabi yanlıları ABD Büyükelçiliği'nin önünde

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne gelerek ÇED raporu askıya çıkan Kanal İstanbul projesine itiraz dilekçesini teslim etti.

2

Erdal Beşikçioğlu'ndan Behzat Ç. açıklaması

Ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu, diziden neden ayrıldığıyla ilgili ilk kez konuştu.