Hasta nefesli balon ilanı "pes" dedirtti: Notu daha da şaşırtıcı

İzmir'de hasta nefesiyle şişirilmiş balonun online alışveriş sitesinden satışa sunulması tepki çekti.

2024 yılında siteye yüklendiği görülen ilan, sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Bornova’da 50 TL'ye satışa konulan ürünün açıklaması ise en az kendisi kadar dikkat çekici.

İddiaya göre balon, hasta nefesiyle şişirilmiş ve alana 1 hafta rapor garantisi sunuyor.

Üstelik "Corona değil, düz hastalık" notuyla da şaşırtıyor.