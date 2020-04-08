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Bakırköy'de hasta ziyareti, apartmanı karantinaya aldırdı

Bina sakinlerinin, hastanede çalışan ve rahatsızlığı bulunan Abdürrahim Aras'ı ziyaret etmesi sonucu, apartmanda koronavirüs yayıldı.

DHA |
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Bakırköy'de hasta ziyareti, apartmanı karantinaya aldırdı

Koronavirüs tüm şehirlerimize yayılmış durumdayken, en çok vaka sayısının İstanbul'da olduğu biliniyor.

Resmi makamların ve bilim insanlarının, sosyal mesafeye ve komşuluk ilişkilerine bir müddet dikkat edilmesi uyarıları, kimi vatandaşlarca dikkate alınmıyor.

4 KATLI APARTMAN KARANTİNAYA ALINDI

İstanbul Bağcılar’da 4 katlı Aras Apartmanı, bu uyarılara dikkat edilmemesi nedeniyle karantinaya alındı.

En küçüğü üç aylık, en büyüğü 72 yaşında 17 kişinin yaşadığı apartmanda 7 kişinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

Virüsün, hastalanan aile bireyine yapılan geçmiş olsun ziyaretleriyle diğer aile üyelerine de geçtiği belirlendi.

Bakırköy'de hasta ziyareti, apartmanı karantinaya aldırdı

"HERKES AMCAMA GEÇMİŞ OLSUNA GİTTİ"

Apartmanda yaşayan 19 yaşındaki Muhammet Mustafa Aras, “Amcam Abdürrahim Aras bir hastanede temizlik görevlisi. Bir gün işten gelince şiddetli öksürmeye başladı ve ateşi yükseldi. Apartmandaki herkes amcama ‘geçmiş olsun’a gitti. Öksürük devam edince kendisini hastaneye götürdüm ve test yapıldı, sonucu pozitif çıktı." dedi.

Bakırköy'de hasta ziyareti, apartmanı karantinaya aldırdı

"AMCAMDAN BÜTÜN APARTMANA YAYILDI"

Daha sonra bütün apartmandakilere test yapıldığını belirten Mustafa Aras,"Şu ana kadar çıkan bütün sonuçlar pozitif. Biz de kendimizi pozitif gibi görüyoruz. Şu an annem ve babamla yaşıyorum, ikisinin de test sonucu pozitif. Apartmanda her evde test sonucu pozitif çıkan var. Amcamdan bütün apartmana yayıldı. Karantinamız devam ediyor. İhiyaçlarımızı da belediye karşılıyor.” ifadelerini kullandı.

Bakırköy'de hasta ziyareti, apartmanı karantinaya aldırdı

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