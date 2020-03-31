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Hastaneden kaçtı, koronadan hayatını kaybetti

Tokat’ta koronavirüs şüphesi ile gözlem altında tutulduğu hastaneden kaçan, ardından yeniden gözlem altına alınan 74 yaşındaki yaşlı adam, kurtarılamadı.

İHA |
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Hastaneden kaçtı, koronadan hayatını kaybetti

Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'nde korona virüs şüphesi ile tedavi gören A.Ü. (74), hayatını kaybetti.

Bir süredir aynı hastanede tedavi gören A.Ü.'nün koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Cenazesi bugün, 4 yakını tarafından hastaneden teslim alındı.

Hastaneden kaçtı, koronadan hayatını kaybetti VİDEO

EŞİNİN TESTLERİ NEGATİF ÇIKTI

Cenazeyi alan yakınlarının sadece maske taktığı görülürken, bunun dışında farklı bir önlem alınmamış olması dikkat çekti. A.Ü.'nün eşi H.Ü.’nün (70) gözetim altında tutulduğu testlerinin ise negatif çıktığı öğrenildi.

Hastaneden kaçtı, koronadan hayatını kaybetti

HASTANEDEN KAÇMIŞTI

Hayatını kaybeden A.Ü, geçtiğimiz günlerde izinsiz olarak hastaneden ayrılmış, ekipler tarafından evinde bulunarak tekrar hastaneye geri götürülerek gözetim altına alınmıştı.

Hastaneden kaçtı, koronadan hayatını kaybetti

Hastaneden kaçtı, koronadan hayatını kaybetti

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