Hastanelerde görev yapan hemşire robot: Moxi

Dünya genelindeki hastanelerde, hemşire ihtiyacı oldukça fazla. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, hemşire ihtiyacının 2026 yılına kadar yüzde 15 oranında artacağını öngörüyor. Şu ana kadar bu hızlı artıştan etkilenen Teksas’taki bir hastane, Moxi adı verilen hemşire robotları işe aldı.

HEMŞİRELERE YARDIM EDİYOR

Austin merkezli Diligent Robotics firması tarafından tasarlanan ve inşa edilen Moxi, hemşireler gibi çok fazla hasta ile etkileşime girmiyor. Hastadan alınan numuneleri laboratuvara götürmek ve hemşirelere yardım etmek gibi görevleri üstlenen Moxi, hasta etkileşimi olmayan görevlerin yaklaşım yüzde 30’unu başarıyla gerçekleştirebiliyor.





Robotik bir kola ve tabanında da tekerlek sistemine sahip olan hemşire Moxi, çeşitli görevleri yerine getirmek için önceden programlanabiliyor. Hastanenin elektronik sağlık kayıt sistemine bağlananan Moxi, hemşirelerin sisteme girdiği görevleri gerçekleştiriyor.

Çrneğin bir hasta taburcu edildiğinde, robota o hastanın odasının boş olduğu ile ilgili komut veriliyor ve robot odayı bir sonraki hasta için hazır duruma getirebiliyor. Bu da hemşirelerin günlük yükünü oldukça hafifletiyor.





ŞİMDİDEN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Moxi, her ne kadar hastalarla etkileşime girmese de şimdiden birçok hastanın ilgi odağı olmuş durumda. Hastane personelit tarafından da oldukça sevilen robot, üretici şirketi bile oldukça şaşırttı. Diligent Robotics firması, bu hemşire robotları daha fazla hastanede hizmete sokmak için çalışmalarına devam ediyor.

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