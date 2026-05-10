Hastaneyi istila ettiler! Bütün ameliyatlar durduruldu: Acil tahliye kararı...

Kanada'nın Manitoba eyaletinde bulunan Carman Memorial Hospital, karınca istilası nedeniyle birçok ameliyatı geçici olarak durdurmak zorunda kaldı.

Hastane koridorlarında yayılan karıncaların ameliyathanelerde steril ortamın korunmasını zorlaştırdığı belirtildi.

AMELİYATHANEYİ BASTI

CBC’nin haberine göre, Manitoba’nın güneyindeki hastanede görülen kaldırım karıncaları kısa sürede kapı altlarından geçerek farklı bölümlere yayıldı.

Hastanenin işletmesini yürüten Southern Health, planlı ameliyatlar başta olmak üzere bazı operasyonları askıya aldı.

Yetkililer, özellikle ameliyathanelerin tamamen steril tutulmasının kritik önem taşıdığına dikkat çekerken, karınca istilasının sağlık prosedürlerini aksattığını ifade etti.

ÖNLEM ALINDI

Hastane yönetimi, sorunun kontrol altına alınabilmesi için ilaçlama ve temizlik çalışmalarının başlatıldığını açıkladı.

Manitoba Sağlık Bakanı Uzoma Asagwara adına yapılan açıklamada ise durumun hızlı şekilde müdahale edilerek kontrol altına alınmaya çalışıldığı bildirildi.