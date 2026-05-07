Hatay merkezli yasa dışı bahis operasyonlarında 10 şüpheli tutuklandı

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, ofis görünümlü 2 iş yerinden yasa dışı bahis oynatıldığı tespit edildi.

Siber polisi, Hatay merkezli Mersin, Antalya, Diyarbakır ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

22 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal, banka ve kredi kartları ele geçirildi.

2,2 MİLYAR TL'LİK HESAP HACMİ

Şüphelilerin hesaplarında 2,2 milyar TL'lik işlem hacmi olduğu belirlendi.

Suçtan elde edilen 2 otomobil ve 1 motosiklete el konuldu.

10 KİŞİ TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, 10'u ev hapsi verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 2'si ise savcılık ifadelerinin ardından salıverildi.