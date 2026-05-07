Hatay'da 2 milyar TL'lik bahis operasyonu: 20 tutuklama

Kara paranın son dönemdeki en önemli kaynağı olan yasadışı bahisi bitirmeye dönük operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Hatay merkezli 5 ilde yasa dışı bahis parasını vatandaşların banka hesapları üzerinden aklayan şebekeye geçen hafta yapılan operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

2 MİLYAR LİRALIK PARA HAREKETİ

MASAK raporunda belirtilen hesap hareketlerinde yaklaşık 2.2 milyar TL para giriş-çıkışı tespit edilen örgüte polis ekipleri tarafından 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçundan çalışma gerçekleştirildi.

Yapılan teknik takip ve hesap hareketlerine istinaden şahısların 2 ofiste halen yasa dışı bahis oynattıkları tespit edildi.

ARAÇLARA EL KONDU

Yapılan aramalarda şüphelilere ait çok sayıda dijital materyal ile banka ve kredi kartı ele geçirildi.

Ayrıca suçtan kaynaklanan gelirle elde edilen, 2021 model Audi marka araca, 2024 model Citroen marka araca ve 2024 model CFMoto marka motora tedbir konuldu.

20 TUTUKLAMA

30 Nisan'da Hatay merkezli Mersin, Antalya, Diyarbakır, İstanbul illerinde yapılan operasyon sonucu gözaltına alınan 22 kişiden 20'si tutuklandu. Gözaltına alınanlardan 2'si ise ifadelerinin alınmasının ardından savcılıktan serbest kaldı.