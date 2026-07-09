Hatay'da 3,5 milyon liralık kablo hırsızlığı: 3 şüpheli tutuklandı

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Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 19 Haziran'da meydana gelen ve yaklaşık 3 milyon 500 bin lira değerindeki kablo hırsızlığının aydınlatılması için kapsamlı çalışma başlattı.

Yürütülen araştırmalar sonucunda olayla bağlantılı olduğu belirlenen E.M. (suça sürüklenen çocuk), A.M. (suça sürüklenen çocuk) ve M.T. isimli şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı.

KABLOLARI ERİTİP HURDACIYA SATMIŞLAR

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şüphelilerin çaldıkları kabloları eriterek bakır haline dönüştürdükleri ve daha sonra hurdacıya sattıkları tespit edildi.

Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu suçtan elde edildiği değerlendirilen 14 kilogram 900 gram bakır ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

HURDACI HAKKINDA DA İŞLEM BAŞLATILDI

Soruşturma kapsamında, suçtan elde edilen bakırı satın aldığı belirlenen M.E. isimli kişi hakkında da "suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.

ÜÇ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tamamlanan emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.M. (suça sürüklenen çocuk), A.M. (suça sürüklenen çocuk) ve M.T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.