Hatay’da 42 düzensiz göçmen yakalandı
Hatay’da jandarma ekiplerinin Altınözü ve Yayladağı ilçelerinde dron destekli yaptığı çalışmalarda 42 düzensiz göçmen ile 2 organizatör yakalandı.
Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından 19-20 Mayıs tarihlerinde göçmen kaçakçılığına yönelik, Altınözü ilçesi Kılıçtutan Mahallesi ile Yayladağı ilçesi Hisarcık Mahallesi’nde dron destekli takip ve kontrol faaliyetleri gerçekleştirildi.
Yapılan çalışmalarda yabancı uyruklu 2 organizatör ile 42 düzensiz göçmen yakalandı.
Gözaltına alınan organizatörler hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem başlatılırken, düzensiz göçmenlerin ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiği öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)