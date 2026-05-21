Hatay’da 42 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından 19-20 Mayıs tarihlerinde göçmen kaçakçılığına yönelik, Altınözü ilçesi Kılıçtutan Mahallesi ile Yayladağı ilçesi Hisarcık Mahallesi’nde dron destekli takip ve kontrol faaliyetleri gerçekleştirildi.

42 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Yapılan çalışmalarda yabancı uyruklu 2 organizatör ile 42 düzensiz göçmen yakalandı.

Gözaltına alınan organizatörler hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem başlatılırken, düzensiz göçmenlerin ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiği öğrenildi.