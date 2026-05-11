Hatay'da 6 kaçak göçmen yakalandı

Hatay’da göçmen kaçakçılığına yönelik denetimlerini sürdüren polis ekipleri, Belen-İskenderun yolunda gerçekleştirdikleri operasyonda insan kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir sürücüyü suçüstü yakaladı. Durdurulan otomobilde bulunan 6 yabancı uyruklu kişinin geçerli oturma izinlerinin olmadığı tespit edilirken organizatör olduğu belirlenen sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ŞÜPHELİ ARAÇ POLİS TAKİBİNE TAKILDI

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 9 Mayıs tarihinde Belen-İskenderun kara yolunda uygulama gerçekleştirdi. Denetimler sırasında durumundan şüphelenilen bir otomobil durdurularak detaylı arama yapıldı.

Araç içerisinde bulunan 6 yabancı uyruklu kişinin Türkiye’de yasal kalış haklarının bulunmadığı belirlendi. Polis ekipleri tarafından gözetim altına alınan göçmenler hakkında idari işlemler başlatıldı.

ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

Olayla bağlantılı olarak araç sürücüsü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, sürücünün göçmen kaçakçılığı organizasyonunda aktif rol aldığının değerlendirildiğini bildirdi.

102 BİN TL’Yİ AŞAN CEZA UYGULANDI

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, sürücünün çeşitli trafik kuralı ihlalleri yaptığı da tespit edildi. Bu kapsamda sürücüye toplam 102 bin 719 TL idari para cezası kesildi.

Ayrıca kaçak göçmen taşımacılığında kullanıldığı belirlenen otomobil trafikten menedildi.

GÖÇMENLER İL GÖÇ İDARESİ’NE TESLİM EDİLDİ

Yakalanan yabancı uyruklu göçmenlerin, emniyetteki işlemlerinin ardından Hatay İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildiği öğrenildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü’nün kent genelinde göçmen kaçakçılığı organizasyonlarına yönelik denetim ve operasyonlarını sürdüreceği bildirildi.