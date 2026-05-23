Hatay’da annesinin güvenli diye gönderdiği ev, 15 yaşındaki çocuğa mezar oldu

Hatay’da şiddetli yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi.

Heyelan sonucu Antakya ilçesi Hacı Ömer Alpagot Mahallesi’nde, dağ yamacında bulunan müstakil bir evin duvarları çöktü.

KURTARILAMADI

Heyelana uykuda yakalanan ev halkından 4 kişi yaralandı.

Hastaneye kaldırılan 15 yaşındaki Abdulhanan Elmuhammed, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AĞIR YARALANDI

Olayda Abdulhanan’ın 10 yaşındaki kardeşi Abdulcelil Çelik Elmuhammed de ağır yaralandı.

Yaralanan iki kardeşin, anneleri tarafından evlerinin güvenli olmadığı düşüncesiyle akşam saatlerinde ablalarına misafirliğe gönderildiği öğrenildi.

YAĞMUR SULARI BİRİKTİ

Heyelan sırasında duvarları çöken müstakil evin tavanının ise sağlam kaldığı görüldü.

Olayın hemen ardından aileye yardıma koşan Mehmet Ceylan, yağmur sularının tahliye edilememesi nedeniyle toprağın biriktiğini ve bunun evin duvarlarının yıkılmasına yol açtığını söyledi.

"ÇEKYATIN ALTINDA SIKIŞTIĞI İÇİN HAVASIZ KALARAK HAYATINI KAYBETMİŞTİ"

Hayatını kaybeden 15 yaşındaki çocuğun çekyatın altında sıkışarak yaşamını yitirdiğini belirten Mehmet Ceylan, şunları söyledi:

“İlk geldiğimde alt kısmın oldukça kötü durumda olduğunu gördüm. Üç kişi çıkarılmıştı, bir kişi ise hâlâ bulunamamıştı. Anneyle karşılaştığımda büyük şok yaşıyordu. Duvarların yıkıldığını gördüm.

Yağmur suları ve biriken toprağın tahliye edilememesi nedeniyle duvarlar çökmüş ve heyelan meydana gelmişti. Çevrede arama yaptık ancak bulamadık.

Daha sonra çocuk, yağmur sularının aktığı dere yatağında bulundu. Çocuğumuz çekyatın altında sıkıştığı için havasız kalarak hayatını kaybetmişti.”