Hatay'da apartman dairesinde çıkan yangın diğer dairelere sıçramadan söndürüldü

Hatay Arsuz'da yangın...

Yangın, Arsuz ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi’nde bulunan 4 katlı binanın 3.katında yaşandı.

EKİPLER KISA SÜREDE BÖLGEYE GELDİ

Yangını gören mahalle sakinleri durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi.

Bölgeye kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi.

EB HASAR ALDI

Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri diğer dairelere sıçramadan kontrol altına aldı.

Yangında ev zarar gördü.