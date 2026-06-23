Hatay'da apartman dairesinde yangın paniği

Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Numune Mahallesi’nde bulunan 4 katlı bir apartmanın 3’üncü katında, yangın meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede daire içinde etkisini artırdı.

Alevleri ve yoğun dumanı fark eden mahalle sakinleri, vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

EKİPLER HIZLA BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbarın ardından olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, yangına hızlı bir şekilde müdahale etti.

Yoğun çalışma sonucu alevlerin diğer dairelere sıçraması engellenirken, apartmanda yaşayan vatandaşlar da tedbir amaçlı tahliye edildi.

ALEVLER KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekiplerinin koordineli müdahalesi sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının da tamamlanmasıyla birlikte bölgede, olası yeniden tutuşma riskine karşı kontrol sağlandı.

DAİREDE MADDİ HASAR OLUŞTU

Yangının söndürülmesinin ardından yapılan ilk incelemelerde, 3’üncü kattaki dairede ciddi ölçüde maddi hasar meydana geldiği tespit edildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi.