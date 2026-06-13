Hatay'da arabaya giren yılan sürücüyü korkuttu
Hatay Samandağ'da park halindeki aracının kapısını açan sürücü bir yılanla karşılaştı. İtfaiye ekipleri, yılanı 3 saat süren çalışmanın sonucunda çıkartarak doğal yaşam alanına bıraktı.
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Hatay'ın Samandağ ilçesi Kurtderesi Mahallesi'nde park halindeki hafif ticari aracın kapısını açan sürücü, şoför mahallinde bir yılan olduğunu fark etti.
Aracın kapısını açmasıyla önüne düşen yılanı görmesi üzerine sürücü panik yaşadı.
GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Araçtan uzaklaşan sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Sürücünün panik halleri, güvenlik kamerasına yansıdı.
3 SAATTE ÇIKARTILDI
İhbar üzerine adrese itfaiye ekibi sevk edildi.
Şoför mahallinden motor bölümüne kaçan yılan, itfaiye erlerinin 3 saat süren çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yılan, itfaiye erleri tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)