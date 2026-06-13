Hatay'da arabaya giren yılan sürücüyü korkuttu

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Hatay'ın Samandağ ilçesi Kurtderesi Mahallesi'nde park halindeki hafif ticari aracın kapısını açan sürücü, şoför mahallinde bir yılan olduğunu fark etti.

Aracın kapısını açmasıyla önüne düşen yılanı görmesi üzerine sürücü panik yaşadı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Araçtan uzaklaşan sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Sürücünün panik halleri, güvenlik kamerasına yansıdı.

3 SAATTE ÇIKARTILDI

İhbar üzerine adrese itfaiye ekibi sevk edildi.

Şoför mahallinden motor bölümüne kaçan yılan, itfaiye erlerinin 3 saat süren çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yılan, itfaiye erleri tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı.