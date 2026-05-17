Hatay'da atmaya kıyamadı, ahşap parçaları sanat eserine çevirdi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Heybet Kaya, 50 yıldır ahşaba şekil veriyor.

Mobilya atölyesinde artan ahşap parçaları çöplere atmaya kıyamayan Kaya, son 5 yıldır hobi olarak oyuncak arabalar yapmaya başladı.

Atmaya kıyamadığı ahşaplardan ortaya çıkardığı ahşap arabalar yoğun ilgi gören Kaya, zamanla hobi olarak araba üretimini arttırdı.

TALEP GÖRÜYOR

Türkiye'nin birçok ilinden kişiye özel sipariş alan Kaya'nın ürettiği el emeği ahşap arabalar talep görüyor.

"ATMAYA KIYAMADIM"

Mobilya atölyesinde atmaya kıyamadığı ahşapları değerlendirmek isterken ahşap oyuncak yapmaya başladığını ve ardından gelen taleplerle üretimi sürdürdüğünü ifade eden Heybet Kaya, "Burası sanayide mobilya atölyesi ve burada mobilya işi yapıyoruz, artan ahşap parçalarını değerlendireyim dedim. Atmadım, atamadım, kıyamadım atmaya.

Bunlardan böyle ahşap maket arabalar yapmaya başladım. Derken böyle bazı modeller yaptım. Güzel şeyler çıkmaya başladı ortaya. Talep oldu, bazı siparişler oldu, isteyenler oldu ve hediyelik olarak yaptım. Ondan sonra böyle devam ettim.

Şu anda bayağı bir model var elimde. İsteyen oluyor, satın alan oluyor, sipariş veren oluyor. Böyle ekstradan bu işleri de yapıyorum.

Ben yaklaşık 50 yıldır bu işin içindeyim, çocukluğumdan beri mobilya işi yapıyordum. Yani 20 yıl oldu bu tarz şeyler yapıyorum, en son 5 yıl önce işte bu ahşap araba işine başladım." dedi.

"EK İŞ OLARAK GİDİYOR"

Hobi olarak ürettiği ahşap araçların insanlarda hayranlık uyandırdığına ve Türkiye'nin birçok noktasından özel siparişler aldığını ifade eden Kaya, "Geçenlerde sergi açtım anıt alanında, çok ilgi gördü. İnsanlar bayağı ilgi gösterdi. İşte burada yapıldığına inanamadılar, Hatay İskenderun'da mı yapılıyor dediler.

Böyle değişik şeyler yapınca, işçilik verince ahşaba ortaya böyle güzel şeyler çıkıyor.

Sipariş verenler oluyor, işte çocuğunu almak isteyen oluyor. Doğum günü için hediye alanlar oldu. Firmasına, arabanın üzerine amblem yazdırıyoruz lazerle. Öyle siparişler oldu.

İstanbul'a, Bursa'ya Karabük'e, Adana'ya siparişler oldu, yaptım ve gönderdim. İnsanlar bayağı beğendiler yani bu işleri.

Ek iş olarak gidiyor. Ama ileride tamamen mobilyayı bırakıp sırf bu işi yapmak istiyorum." dedi.