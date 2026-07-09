Hatay'da ayrılmak isteyen eşini döven şüpheli tutuklandı
Kırıkhan ilçesinde şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrılmak isteyen eşi S.Y.'yi elinde bıçakla yere yatırıp döven H.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Saldırgan hakkında, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklama kararı verildi.
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde dehşet anları yaşandı.
H.Y. ile şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrılmak isteyen eşi S.Y. arasında tartışma çıktı.
ÇOCUKLARININ ÖNÜNDE EŞİNİ DARBETTİ
Büyüyen tartışmada eline bıçak alan H.Y., yere yatırdığı eşini çocuklarının önünde tekme- tokat dövdü.
Olaya tepki gösteren çevredekiler, bu anları cep telefonuyla görüntülendi.
S.Y.'nin şikayeti sonrası gözaltına alınan H.Y., emniyete götürüldü.
ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI
Eşinden şiddet gören S.Y., ifadesinde; ayrılmak istediği H.Y.'nin ilaç içerek intihara teşebbüs ettiğini ardından kendisini darbederek evden ayrılmasına izin vermediğini öne sürdü.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Y., 'kasten yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)