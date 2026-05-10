Hatay'da bir pasajda çıkan yangında 3 iş yeri kullanılmaz hale geldi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dumanlar yükseldi.

Ören Pasajı'nın içerisinde bulunan iş yerlerinden birisi alevlere teslim oldu.

Kısa sürede büyüyen alevler çevrede bulunan 2 iş yeri daha sıçradı.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLICA SÖNDÜRDÜ

Bölgeye giden itfaiye ekipleri, kısa sürede alevlere müdahale ettiler.

Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle daha fazla iş yerine sıçramadan kontrol altına alındı.

3 İŞ YERİ KÜLE DÖNDÜ

Yangında 3 iş yeri kullanılmaz hale gelirken toplamda 7 iş yeri zarar gördü.

"HEPİMİZİ DERİNDEN ÜZDÜ"

Dörtyol Esnaf ve sanatkarlar odası başkanı Murat Kahraman, iş yerleri alevlere teslim olan esnafı ziyaret ederek "Dörtyol Saat Meydanı altında bulunan pasaj içerisinde meydana gelen yangın hepimizi derinden üzmüştür.

Yangında zarar gören tüm esnaflarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, can kaybının yaşanmamış olmasını en büyük teselli olarak görüyoruz. Yangında 3 iş yerimiz tamamen yandı ve toplamda 7 iş yeri zarar gördü" dedi