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Hatay’da çizgili sırtlan ailesi görüntülendi

Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlanlar, 2'si yetişkin 4 yavruları ile Hatay kırsalında görüntülendi.

İHA | 13.05.2019 - 05:04..
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Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kategorilerine göre Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi’nde nesli gelecekte tehlikeye girebilecek türler arasında yer alan çizgili sırtlan geçtiğimiz günlerde Hatay’da görüntülendi.

ANNE-BABA VE 4 YAVRUSU

Kırıkhan-Hassa ilçesi Suriye sınırı kırsalında, anne ve baba sırtlan ile 4 yavru yuvalarının önünde oynarken cep telefonuyla kaydedildi.

Hatay’da çizgili sırtlan ailesi görüntülendi

SIRTLANI KÖPEKLERE PARÇALATMIŞLARDI

Yaklaşık bir ay önce, Adıyaman Besni'nin Karagüveç köyü kırsalındaki Kargalı mevkisinde 5 kişi, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nce 'kırmızı liste'ye alınan çizgili sırtlanı, çoban köpeklerine parçalatmaya çalıştı.

TELEF OLDU

Kayalık alanda çizgili sırtlanı sıkıştıran kişiler, yanlarındaki 4 çoban köpeğini üzerine saldı. Köpeklerin saldırısıyla kanlar içinde kalan çizgili sırtlan, telef oldu.

Çizgili sırtlanı, çoban köpeklerine telef ettirdiler İZLE

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