Hatay'da COP31'e ilişkin panel düzenlenecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 31’inci Taraflar Konferansı (COP31) Başkanlığı ve ev sahipliği sürecine ilişkin hazırlıkları sürüyor.

COP31’in eylem ajandasının başlıklarından biri olan 'Dirençli Şehirler' teması kapsamında COP31 Başkanı Murat Kurum, 8-9 Mayıs’ta farklı ülkelerinden bakan ve bakan yardımcılarının yanı sıra aralarında Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’nin üst düzey yöneticilerin de katılacağı Hatay’daki toplantıya ev sahipliği yapacak.

AFET KONUTLARI HAKKINDA BİLGİ VERİLECEK

Hatay Müze Otel’de 2 gün sürecek etkinlikler kapsamında, 'Türkiye’nin COP31’e Giden Yolu: Dirençli Şehirler' panelinde 'Asrın Felaketinden Sürdürülebilir Şehirlerin İnşasına' oturumu düzenlenecek.

Deprem bölgesinde yürütülen inşa çalışmalarıyla, iklime, afetlere dirençli, Sıfır Atık uyumlu, güneş panelleriyle yenilenebilir enerjiyi kullanacak şekilde inşa edilen afet konutları hakkında katılımcılara bilgi verilecek, bu konutlar yerinde gösterilecek.

Programda konuşma yapması beklenen Bakan Kurum, Türkiye’nin COP31 vizyonunun yanı sıra 2 yılda 455 bin ev ve iş yerinin yeniden inşa edildiği Asrın İnşa Seferberliği’ni COP31’in ‘dirençli şehirler’ başlığı için örnek gösterecek.

10’DAN FAZLA ÜLKENİN BAKAN VE BAKAN YARDIMCILARI KATILACAK

Programa 10’dan fazla ülkenin bakan ve bakan yardımcılarının yanı sıra Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-HABITAT) İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach, Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörü Babatunde Ahonsi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Temsilcisi Monica Merino, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Temsilcisi, Azerbaycan ve Gürcistan Ülke Direktörü Mariam Khan, Avrupa Yatırım Bankası (EIB) Türkiye Temsilcisi Philippe Treille, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez, Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) Türkiye Direktörü Xavier Muron, Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) Türkiye Direktörü Robert Kuenne, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) Türkiye Ofisi Başkanı Daisuke Watanabe, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) Direktörü Dario Liguti, Birleşmiş Milletler Afet Risk Azaltma Ofisi (UNDRR) Başkan Yardımcısı Sebastien Penzini, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Bölgesel Ekip Lideri Natalia Olofinskaya davet edildi.

TÜRKİYE, İKLİM DİPLOMASİSİNDE BELİRLEYİCİ KONUMDA

COP31'e Türkiye'nin ev sahipliği yapması, hem uluslararası görünürlük hem de iklim diplomasisinde belirleyici konuma gelmesi açısından büyük önem taşıyor.

Taraflar Konferansları, 197 ülkenin katılımıyla her yıl düzenleniyor.

COP TOPLANTILARI, DÜNYA İÇİN HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Sera gazı azaltım hedefleri, uyum politikaları, iklim finansmanı, kayıp zarar mekanizmaları ve karbon piyasalarının kurallarının belirlendiği oturumlar iklim kriziyle mücadele eden dünya için hayati önem taşıyor.

Paris Anlaşması'nın uygulanmasına ilişkin kurallar da COP toplantılarında şekilleniyor.