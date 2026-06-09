Hatay'da çöplükte yangın çıktı
Hatay’ın Defne ilçesinde otluk çöplük alanda çıkan yangına, bölgeye gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.
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Hatay'ın Defne ilçesinde çöplük yangını...
Yangın, Defne ilçesi Değirmenboyu Mahallesi'nde bulunan çöplük alanda çıktı.
OLAY YERİNE EKİPLER GELDİ
Yangını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangında otluk alan zarar gördü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)