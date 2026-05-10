Hatay'da deprem mezarlığında buruk Anneler Günü

'Asrın felaketi' olarak tanımlanan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetti.

Depremde büyük hasar alan Hatay’da, özel günler buruk şekilde yaşanmaya devam ediyor.

DEPREM MEZARLIĞINA ZİYARET

Anneler Günü’nde Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi’nde deprem mezarlığını ziyaret ederek, annelerinin mezarı başında dua eden vatandaşlar hüzünlü anlar yaşadılar.

"ANNEMİ KAYBETTİKTEN SONRA DÜNYAMI KAYBETMİŞ GİBİYİM"

Asrın felaketini Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi’nde yaşayan ve depremde annesini kaybeden Hasan Sürer, "6 Şubat’ta büyük bir acı yaşadık ve annemi kaybettim. Rabbim kimseyi annesiz ve babasız yaşatmasın.

Annemi kaybettikten sonra dünyamı kaybetmiş gibiyim. Herkes hayattayken anne ve babasının değerini bilsin. Anneler Günü’nde deprem mezarlığında buruk bir hüzün yaşıyoruz. Memleketimizde her evde bir acı var" dedi.