Hatay'da depremde ailesini kaybeden Zeynep, amcasını 'baba', yengesini 'anne' bildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en ağır yıkım yaşattığı illerden Hatay’da, hayatını kaybeden binlerce insanın ardından geriye kalan acı hikâyelerden biri de 7 yaşındaki Zeynep Koyun’a ait. Depremde ailesini kaybeden ve sağ bacağı ampute edilen küçük Zeynep, amcası Hasan Koyun’un ailesiyle birlikte yaşamını sürdürüyor.

Depremin enkazından 52 saat sonra kurtarılan Zeynep, geçirdiği zorlu tedavi sürecinin ardından yeni ailesiyle hayata yeniden tutundu.

ENKAZDAN ÇIKTI, HAYATA YENİDEN BAŞLADI

6 Şubat depremlerinde Antakya Saraykent Mahallesi’nde enkaz altında kalan Zeynep, annesi, babası ve dört kardeşini kaybetti. Kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırılan küçük çocuk, sağlık durumu nedeniyle sağ bacağını kaybetti.

Uzun tedavi sürecinin ardından Zeynep için Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi’nde özel protez hazırlandı. Yeni proteziyle yeniden yürümeye başlayan Zeynep, hayata tutunma mücadelesini sürdürüyor.

AMCASI VE YENGESİ YENİ AİLESİ OLDU

Deprem sonrası amcası Hasan Koyun ve ailesi, Zeynep’e koruyucu aile oldu. Kendi çocuklarıyla birlikte Zeynep’i büyüten aile, küçük kızın hem eğitimine hem de psikolojik iyileşme sürecine destek veriyor.

Zeynep’in artık amcasına “baba”, yengesine ise “anne” diye seslendiği öğrenildi.

“ANNEM VE BABAMLA BURADA YAŞIYORUM”

Küçük Zeynep, yeni hayatına uyum sağladığını ve okuluna devam ettiğini belirterek duygularını şu sözlerle ifade ediyor:

"Büyüyünce avukat olmak istiyorum. Burada babamla ve annemle kalıyorum. Oyunlar oynuyoruz, okula gidiyorum. Vali amcayı çok seviyorum."

“ZEYNEP BİZİM EVLADIMIZ OLDU”

Amca Hasan Koyun ise yeğenine kendi çocuğu gibi baktıklarını belirterek yaşadıkları süreci anlattı.

Koyun, Zeynep’in ailesini kaybetmesinin ardından onu yalnız bırakmadıklarını ifade ederek şu sözleri kullandı:

"Zeynep bizim evladımız oldu. Depremde ailesini kaybetti, enkazdan 52 saat sonra çıkarıldı. Sağ bacağını kaybetti ama biz onu kendi çocuklarımızdan ayırmıyoruz. Bize anne ve baba diyor. Biz de ona aynı sevgiyi veriyoruz."

PROTEZLE YENİDEN ADIM ATIYOR

Deprem sonrası rehabilitasyon sürecine alınan Zeynep, özel olarak hazırlanan protezle yeniden yürümeye başladı. Uzmanlar, küçük çocuğun hem fiziksel hem de psikolojik olarak gelişimini yakından takip ediyor.

KORUYUCU AİLELİK HAYATA UMUT OLUYOR

Hasan Koyun, koruyucu aile sisteminin önemine dikkat çekerek, çocukların aile ortamında büyümesinin psikolojik açıdan büyük fayda sağladığını belirtti.

Zeynep’in hikâyesi, büyük bir felaketin ardından bile sevgi ve şefkatle yeniden bir hayat kurulabileceğini gösteren en çarpıcı örneklerden biri olarak öne çıkıyor.