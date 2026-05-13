Hatay'da doktora saldıran hasta yakını gözaltına alındı

Hatay'da Dörtyol Devlet Hastanesi'ne giden F.K., yakınına anjiyo yapılan radyasyon odasına zorla girdi.

Görevlilerin uyarısına rağmen dışarı çıkmayan zanlı, kardiyoloji doktoru E.İ.E.'ye sözlü ve fiziksel saldırıda bulundu.

İhbar üzerine hastaneye yönlendirilen polis ekibi, F.K.'yi gözaltına aldı.

SALDIRIYA KINAMA

Hatay İl Sağlık Müdürlüğü, yaptığı yazılı açıklamada doktora yönelik saldırıyı kınadı.

Doktora hukuki destek sağlandığı ve sürecin avukatlarca yakından takip edildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Radyasyonlu bir alanda güvenliği tehlikeye atan bu şahsın tutuklanması dahil en ağır cezayı alması için tüm hukuki süreçleri kararlılıkla sürdüreceğiz. Sağlık çalışanlarımızın güvenliğini sonuna kadar savunacağız. Sağlık çalışanlarına yönelik her türlü şiddeti kınıyor, mesai arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”