Hatay'da eşinin tüfekle vurduğu kadın öldü
Hatay'da tartışma yaşadığı eşi tarafından tüfekle vurulan kadın yaşamını yitirirken saldırgan koca ise gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesi Yunus Emre Mahallesi'ndeki evlerinde Vahab K. (66) ile eşi Leyla K. (59) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Vahab K., tüfekle eşine ateş etti.
Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekipleri Leyla K.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken Vahab K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Yapılan incelemelerin ardından kadının cenazesi İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)