Hatay'da fuhuş operasyonu: 3 gözaltı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, İskenderun’da günübirlik kiralanan adreslerde denetim gerçekleştirildi.

3 KİŞİYE GÖZALTI

15 Mayıs tarihinde Meydan Mahallesi 505 Sokak üzerinde yapılan kontrollerde, B.Ş., A.Ö. ve B.U. isimli şahısların fuhuş yaptığı tespit edildi.

Operasyonda gözaltına alınan şahıslar hakkında gerekli idari işlem yapıldı.