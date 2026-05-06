Hatay’da göçmen operasyonu: 4 organizatör ve 19 göçmen yakalandı

Kaçak göçmenlere ve organizatörlerine yönelik operasyonlar devam ediyor.

Hatay’da emniyet ekipleri bu konuda başarılı bir operasyona daha imza attı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yeni bir operasyon başlatıldı.

19 YABANCI UYRUKLU GÖÇMEN YAKALANDI

Operasyon kapsamında 3 Mayıs’ta durdurulan iki ayrı araçta yapılan aramada 19 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.

4 ORGANİZATÖR YAKALANDI 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili 4 organizatör yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer şahıs yurt dışı yasağı hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

350 BİN 235 TL İDARİ PARA CEZASI

Ayrıca iki araç sürücüsüne trafik kural ihlallerinden toplam 350 bin 235 TL idari para cezası uygulanarak araçlar trafikten menedildi.

Yakalanan yabancı uyruklu göçmenler, gerekli incelemelerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.