Hatay’da göçük altında kalan işçi yaralı kurtarıldı

Hatay'da dün gündüz saatlerinde Defne ilçesi Hancağız Mahallesi'ndeki şantiye alanında yürütülen kazı çalışması sırasında toprak çöktü.

TOPRAK ALTINDA KALAN İŞÇİ YARALI KURTARILDI

Çöken toprağın altında bir işçinin olduğunu fark eden şantiyedekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı çalışma sonucu toprak altında kalan ismi açıklanmayan işçi, yaralı kurtarıldı.

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından işçi, ambulansla Defne Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.