Hatay'da göldeki adada yaşayan yalnız yaşayan 93 yaşındaki kadına yardım götürüldü
Hatay Kırıkhan'da Gölbaşı Gölü'ndeki adada tek başına yaşayan 93 yaşındaki Halime Sual'a kayıkla yardım ulaştırıldı. Halime Sual, kendisine gıda ve hijyen kolileri getiren Kızılay ekibi üyelerinin boynuna sarıldı.
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Halime Sual adlı 93 yaşındaki kadın, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Gölbaşı Gölü'ndeki adada bulunan bir barakada tek başına yaşıyor.
Yalnızca kayıkla ulaşılan adaya giden Kızılay ekipleri, Halime Sual'a gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan yardım kolileri götürdü.
GENÇLERE SARILDI
Ekipler, ziyaret sırasında bahçeden topladıkları çiçekleri de Sual'a verdi.
Halime Sual, ekipteki gençlere sarıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)