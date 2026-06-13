Hatay'da güvercinler hayatını değiştirdi: Sanal medya bağımlılığını hobisiyle bıraktı

hatay'ın reyhanlı ilçesinde yaşayan ve evli, üç çocuk babası olan 38 yaşındaki Ali Gülcü, müstakil evinin çatısına kurduğu özel kümesle güvercin yetiştiriciliğine başladı.

Başlangıçta az sayıda kuşla başladığı bu hobi, zamanla büyüyerek yaklaşık 100 güvercinlik bir kümese dönüştü. Gülcü, güvercinlerin büyük bölümünü kendi üretimi olan damızlık kuşlardan elde ettiğini belirtiyor.

“BAĞIMLILIKLARDAN UZAKLAŞTIM”

Güvercinlerle ilgilenmenin hayatında önemli bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Gülcü, bu sürecin kendisini dijital bağımlılıklardan uzaklaştırdığını ifade etti.

Gülcü, “Bu kuşların çoğunu kendi damızlık kümesimde yetiştiriyorum. Onlara adeta bir baba gibi bakıyorum. Sevgiyle ilgileniyorum” sözleriyle hobisine olan bağlılığını anlattı.

SANAL MEDYA YERİNİ KUŞLARA BIRAKTI

Güvercin beslemeye başladıktan sonra sosyal medya, telefon, tablet ve televizyon kullanımının ciddi şekilde azaldığını belirten Gülcü, gününün büyük bölümünü artık kuşlarıyla geçirdiğini söyledi.

“İşim ve ailem dışında kalan zamanımı tamamen güvercinlere ayırıyorum. Arkadaşlarımla ve kuşlarımla vakit geçirerek günümü değerlendiriyorum. Bu hobinin bana çok iyi geldiğine inanıyorum” diyen Gülcü, yaşamındaki değişimi bu sözlerle özetledi.

“HOBİ EDİNMEK HAYAT KURTARIR”

Sanal medya bağımlılığı yaşayanlara da çağrıda bulunan Gülcü, herkesin kendine bir uğraş bulması gerektiğini vurguladı.

Hobi edinmenin hem zihinsel hem de sosyal açıdan faydalı olduğunu belirten Gülcü, özellikle dijital ekranlara bağımlı hale gelen kişilere doğayla veya üretimle ilgili bir alan seçmelerini tavsiye etti.