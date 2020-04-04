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Hatay'da havadan dezenfektan sıkıldı

Kumlu'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilaçlama uçağıyla havadan dezenfekte çalışması yapıldı.

AA |
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Hatay'da havadan dezenfektan sıkıldı

Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında yerel yönetimler, farklı dezenfekte yöntemleri kullanıyor.

Kimi belediyeler, deterjanlı suyla caddeleri yıkarken kimi belediyeler haşere ilaçlama araçlarıyla dezenfektan sıkıyor.

Hatay'da havadan dezenfektan sıkıldı

İLAÇLAMA UÇAĞIYLA DEZENFEKTE

Hatay'ın Kumlu ilçesinde ise tamamen farklı bir yönteme başvuruldu.

İlçede, havadan dezenfekte yapıldı.

İlçenin üzerinde turlayan bir ilaçlama uçağı dezenfektan sıktı.

Hatay'da havadan dezenfektan sıkıldı

BAŞKAN DUYURUYLA BİLGİ VERDİ

Kumlu Belediye Başkanı Mehmet Deli, belediye hoparlöründen halka seslendi.

Başkan yaptığı anonsta, koronavirüs dezenfekte çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Bu kapsamda uçakla havadan dezenfekte çalışması yapılacak. Halkımıza duyurulur." ifadelerini kullandı.

Daha sonra ilaçlama uçağıyla dezenfektan sıkıldı.

Hatay'da havadan dezenfektan sıkıldı

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