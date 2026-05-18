Hatay’da hız yaptığı görüntüleri paylaştı: Cezadan kaçamadı

Trafikte kural ihlali, beraberinde yalnızca cezai yaptırım değil, can ve mal kayıplarını da getiriyor.

Hız sınırını aşmak da bunlardan biri...

Sosyal medyada da paylaşılan bu 'aşırı hız' görüntüleri ise polisin radarından kaçmıyor.

SOSYAL MEDYADA KURAL İHLALİ PAYLAŞIMLARI SIKI DENETİMDE

Karayolları Trafik Kanunu’na göre belirlenen hız sınırlarına uymamak, yürürlüğe giren yeni düzenlemelerle birlikte daha sıkı şekilde denetleniyor.

Özellikle tehlikeli sürüş görüntülerini 'özendirme' amacıyla paylaşan sürücülere ek cezalar uygulanıyor.

HIZ YAPTIĞI GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Bunlara bir örnek de Hatay'da yaşandı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesabında hız yaptığı anların görüntülerini paylaşan bir sürücüyü tespit etti.

55 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Kimliği belirlenen sürücü M.F.Y., ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Polis merkezine götürülen sürücüye, çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle toplam 55 bin lira idari para cezası uygulandı.

M.F.Y.'nin sürücü belgesine de 90 gün süreyle el konuldu.