Hatay'da husumetlisine direndi, kurtuldu

Hatay'da korku dolu anlar...

Bir şahsın, silahla döviz bürosunu bastığı anlar saniye saniye kaydedildi.

Reyhanlı ilçesi Atatürk Caddesi bulunan S.D. ye ait döviz bürosunu silahla basan B.K. isimli şahıs, iş yerine kurşun yağdırdı.

ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI

Kurşunların isabet ettiği iş yerine giren şahıs, geçmişte husumetlisi olduğu döviz bürosu sahibini vurmaya çalıştı.

ATEŞ EDEMEDEN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Döviz bürosundaki müşteri ve iş yeri sahibinin boğuşmasıyla şahıs, iş yeri sahibine ateş etmeden etkisiz hale getirildi.

Film sahnelerini aratmayan görüntülerde; silahlı saldırganın döviz bürosunu bastığı, ardından iş yeri sahibine doğru ateş etmeye çalıştığı ve silahlı saldırganı iş yeri sahibi ve müşterinin alt ettiği anlarsa anbean görüldü.

SERBEST KALDI

Olay yerine kısa sürede gelen polis ekiplerinin çalışmasıyla olayın faili B.K. yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen şahıs, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Olay yerinde yapılan incelemelerde 3 kurşunun iş yerine isabet ettiği belirlendi.